Demonstranten in Tel Aviv: Die Hamas hat beim Angriff vom 7. Oktober etliche Menschen als Geiseln genommen. (Quelle: Shir Torem/reuters)

Nachdem sich die israelische Regierung mit der Terrororganisation Hamas auf ein umfassendes Abkommen geeinigt hat, wurde eine Liste veröffentlicht, welche Geiseln von der Hamas freikommen sollen. Laut der israelischen Regierung sollen die ersten Gefangenen am Sonntag entlassen werden.

Konkret soll es sich laut israelischen Medienberichten um 33 Personen handeln. Ihre Namen lauten: Liri Albag, Itzhak Elgarat, Karina Ariev, Ohad Ben-Ami, Ariel Bibas, Yarden Bibas, Kfir Bibas, Shiri Bibas, Agam Berger, Gonen Romi, Daniella Gilboa, Emily Damari, Sagui Dekel Chen, Iair Horn, Omer Wenkert, Alexandre Sasha Troufanov, Arbel Yehoud, Ohad Yahalomi, Eliya Cohen, Or Levy, Naama Levy, Oded Lifshitz, Gadi Moses, Avraham (Avera) Mengisto, Shlomo Mantzur, Keith Samuel Sigal, Tsachi Idan, Ofer Kalderon, Tal Shoham, Doron Steinbrecher, Omer Shem Tov, Hisham Al-Sayed, Eli Sharabi.

Reihenfolge unklar

In der Liste befinden sich nach Medienberichten auch mehrere Deutsche: Ohad Ben-Ami, Gadi Moses, Arbel Yehoud sowie die Mutter Shiri Bibas mit ihren beiden kleinen Kindern Ariel und Kfir. Unklar ist allerdings, in welcher Reihenfolge die genannten Personen freikommen sollen.

Am Mittwoch hatten sich Israel und die Hamas auf eine Feuerpause geeinigt, die am Sonntag in Kraft treten soll. Die Vereinbarung sieht im Grundsatz eine zunächst sechswöchige Waffenruhe und die Freilassung einiger Geiseln aus der Gewalt der Hamas vor. Im Gegenzug sollen palästinensische Gefangene aus israelischer Haft entlassen werden. Im ersten Schritt sollen 33 Geiseln der Hamas freigelassen werden: alle Frauen, Kinder und Männer über 50.