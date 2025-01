Videotranskript lesen

Liri Albag, Karina Ariev, Naama Levy und Daniella Gilboa.

Nach 477 Tagen in Gefangenschaft hat die Hamas vier weitere israelische Geiseln freigelassen.

Die Terrororganisation veranstaltete eine inszenierte Show bei der Übergabe.

Die vier Soldatinnen wurden auf eine Bühne geführt, inmitten einer großen palästinensischen Menschenmenge.

Umringt von Dutzenden bewaffneten Hamas-Terroristen.

Sie winkten und lächelten, bevor sie in die Fahrzeuge des Roten Kreuzes stiegen.

Ob sie aus eigenem Antrieb oder unter Drohungen handelten, ist unklar.

Laut dem israelischen Gesundheitsministerium wurden Geiseln bei früheren Freilassungen von der Hamas unter Drogen gesetzt.

Ziel der Verabreichung sollte es sein, die Geiseln ruhig und glücklich erscheinen zu lassen.

Verstörende Aufnahmen der Terroristen zeigten damals die verletzten, teilweise blutüberströmten jungen Frauen.

Das Video von Naama Levy, in dem sie von einem Hamas-Terroristen in ein Auto gezerrt wurde, verbreitete sich schnell in den sozialen Medien.

Zu Hause in Israel wird sie unter Tränen empfangen.

Lange haben die Familien auf diesen Moment gewartet. Angehörige von Daniella Gilboa verfolgen ihre Freilassung im Fernsehen.

“Mir sieht sie ein bisschen so aus, als ob etwas anders ist in ihren Augen. Ich sehe etwas hier, vielleicht ist es die Erschöpfung. Aber das ist schon eine verrückte Situation.”

Auch die Familie von Liri Albag bricht in Jubel und Freudentränen aus, als Liri freigelassen wird.

“Ich bin aufgeregt, aber wir wussten, dass dieser Moment kommen würde, wir haben darauf gewartet, wir hatten keine Zweifel, dass er kommen würde. Es hat zu lange gedauert, aber jetzt ist es so weit, sie sind auf dem Weg nach Hause, und wir warten auf alle anderen Geiseln.“

Im Gegenzug der vier weiblichen Soldaten wurden rund 200 palästinensische Gefangene freigelassen.

Dies ist Teil eines Waffenstillstandsabkommens, mit dem der seit 15 Monaten andauernde Krieg im Gazastreifen beendet werden soll.

Insgesamt sollen innerhalb der sechs Wochen 33 Geiseln im Gegenzug zu 1.904 palästinensischen Häftlingen freikommen.