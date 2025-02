Lastwagen mit humanitärer Hilfe auf dem Weg in den Gazastreifen: Die Hamas hat im Geiselabkommen mit Israel offenbar erfolgreich nachverhandelt. (Quelle: Abed Rahim Khatib)

Die islamistische Terrororganisation Hamas will am Samstag nun doch israelische Geiseln freilassen. Die Terrororganisation teilte nach Vermittlungsgesprächen in Ägypten mit, sie sei der Umsetzung der Waffenruhe-Vereinbarung mit Israel verpflichtet. Der Vereinbarung zufolge sollen drei Geiseln freigelassen werden.