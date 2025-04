Israel weitet Offensive in Gaza aus – und will "große Gebiete" besetzen

Seit Mitte März greift Israel wieder verstärkt im Gazastreifen an. Mit einer neuen Bodenoffensive soll die Armee jetzt "israelische Sicherheitszonen" schaffen.

Israel will nach Angaben von Verteidigungsminister Israel Katz seinen Militäreinsatz im Gazastreifen ausweiten und "große Gebiete" des Palästinensergebiets besetzen. Ziel sei es, gegen Terroristen vorzugehen und "terroristische Infrastruktur" zu zerstören, erklärte Katz am Mittwoch. "Große Gebiete" des Gazastreifens sollten zu "israelischen Sicherheitszonen" werden. Nähere Angaben dazu, wieviel Territorium Israel besetzen will, machte Katz nicht.