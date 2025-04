Russland hat am Freitag die Ausweisung von drei Diplomaten aus Moldau angeordnet. Das Außenministerium in Moskau teilte mit, die Entscheidung sei nach dem "Prinzip der Reziprozität" erfolgt – Moldau hatte am Montag drei russische Diplomaten des Landes verwiesen. Die Regierung des südosteuropäischen Landes hatte der russischen Botschaft vorgeworfen, einem prorussischen Politiker kurz vor dessen Verurteilung in einem Korruptionsverfahren zur Flucht verholfen zu haben.