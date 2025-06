Newsblog zum Krieg in Nahost Raketen vorher abgefeuert? Iran bestreitet Bruch der Waffenruhe

Von t-online Aktualisiert am 24.06.2025 - 13:54 Uhr Lesedauer: 64 Min.

Player wird geladen Im Video: Tote bei iranischem Angriff in Israel, trotz Waffenruhe. (Quelle: reuters)

News folgen Artikel teilen

Die von Trump verkündete Waffenruhe soll nun eigentlich gelten. Iran hat aber offenbar bereits dagegen verstoßen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Iranische Revolutionsgarde bestreitet Bruch der Waffenruhe

Auch die iranische Revolutionsgarde bestreitet einen Bruch der Waffenruhe mit Israel. Die letzten Raketen seien wenige Minuten vor Inkrafttreten der Waffenruhe auf Israel abgefeuert worden, teilt die Eliteeinheit mit. Dabei habe es sich um 14 Raketen gehandelt, mit denen militärische Ziele in Israel ins Visier genommen worden seien. Zuvor hatte Israel nur kurz nach Inkrafttreten der Waffenruhe neue Angriffe auf den Iran angeordnet.

Loading...

Verteidigungsminister Israel Katz nannte zur Begründung einen neuen iranischen Raketenangriff, der eine Verletzung der von US-Präsident Donald Trump zuvor verkündeten Waffenruhe darstelle. Der Iran wies den Vorwurf umgehend zurück. Der Generalstab der Streitkräfte bestritt, nach Beginn der Waffenruhe Israel mit Raketen beschossen zu haben.

Trump warnt Israel vor Bruch der Waffenruhe mit dem Iran

US-Präsident Donald Trump hat Israel vor dem Bruch der Waffenruhe mit dem Iran gewarnt. "Werft diese Bomben nicht ab", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. "Wenn ihr es tut, ist das ein schwerer Verstoß. Holt eure Piloten sofort nach Hause!", fuhr er fort. Lesen Sie hier mehr dazu.

Doha: Iran bedauert Angriff auf Stützpunkt in Katar

Irans Präsident Massud Peseschkian bedauert nach Angaben Katars den Angriff auf einen militärischen Stützpunkt in dem arabischen Land. Peseschkian habe dies in einem Telefonat mit dem Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani, erklärt, sagt der katarische Ministerpräsident und Außenminister Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani vor Reportern. Iran hatte einen vom Amerikanern genutzten Stützpunkt in Katar als Vergeltung für US-Angriffe auf Atomanlagen in der Islamischen Republik attackiert.

Russland hofft auf "nachhaltige" Waffenruhe zwischen Iran und Israel

Russland hat die von US-Präsident Donald Trump verkündete Waffenruhe zwischen dem Iran und Israel begrüßt. "Wenn wirklich eine Waffenruhe erreicht wurde, kann das nur begrüßt werden", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag vor Reportern in Moskau. Die russische Regierung hoffe, dass es eine "nachhaltige Feuerpause" sein werde.

Moskau ist ein wichtiger Partner Teherans, stellte sich aber nach dem Angriff der USA auf Atomanlagen im Iran am Wochenende nicht mit Nachdruck hinter seinen Verbündeten. Russlands Präsident Wladimir Putin kündigte keine konkrete Unterstützung für seinen wichtigen Verbündeten an - auch nicht als der iranische Außenminister Abbas Araghtschi einen Tag nach den US-Angriffen auf den Iran nach Moskau reiste.

Medien: Insassen aus angegriffenem Ewin-Gefängnis verlegt

Nach dem israelischen Angriff auf das berüchtigte Ewin-Gefängnis in der iranischen Hauptstadt Teheran sollen Insassen Berichten zufolge in andere Haftanstalten verlegt worden sein. Das schrieb das Webportal der Tageszeitung "Shargh". Das Gefängnis war am Montag Ziel israelischer Angriffe geworden. Die Haftanstalt ist seit Jahrzehnten als Ort schwerer Menschenrechtsverletzungen gefürchtet.

Der genaue Schaden an dem Gebäude ist nicht bekannt. Während einige Medien von Zerstörung am Eingang berichteten, sagte der Justizsprecher im Staatsfernsehen, der Innenteil und ein Bürogebäude seien angegriffen worden. In unbestätigten Berichten war die Rede von Dutzende Toten und Verletzten.

Waffenruhe in Nahost? Nach dem Raketenschlag liefen die Kanäle heiß

Zumindest für kurze Zeit gab es Hoffnung auf eine Waffenruhe in Nahost. Die Nachricht kam für viele Beobachter unerwartet. Verdeckte Kanäle haben es möglich gemacht. Lesen Sie hier mehr zur Entstehungsgeschichte.

Bedrohungslage in Deutschland": Anschläge sind dem Regime zuzutrauen"

Erhöhen die Eskalationen im Nahen Osten die Terrorgefahr in Deutschland? t-online hat bei dem Sicherheitsexperten Hans-Jakob Schindler nachgefragt. Lesen Sie hier das gesamte Interview.

Waffenruhe, -pause, -stillstand: Woran Iran und Israel jetzt gebunden sind