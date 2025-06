Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Zumindest für kurze Zeit gab es Hoffnung auf eine Waffenruhe in Nahost. Die Nachricht kam für viele Beobachter unerwartet. Verdeckte Kanäle haben es möglich gemacht.

Am Dienstagmorgen sollte laut US-Präsident Donald Trump eine Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran in Kraft getreten. Das verkündete Trump auf seiner Plattform Truth Social. "Bitte verstoßen Sie nicht dagegen!", schrieb er. Zuvor hatten iranische Staatsmedien bereits den Beginn der Waffenruhe gemeldet – nachdem eine letzte Raketensalve des Regimes in Teheran auf Israel abgefeuert worden war. Mindestens fünf Menschen wurden dabei getötet. Israel bestätigte die Waffenruhe später ebenfalls.

Doch die frohe Kunde währte nur kurz. Laut israelischen Angaben verletzte ein iranischer Raketenangriff die gerade erst vereinbarte Waffenruhe. Mindestens eine Rakete wurde demnach auf Nordisrael abgefeuert. Verteidigungsminister Israel Katz drohte sogleich harte Gegenmaßnahmen an. "Ich habe die israelische Armee angewiesen, mit heftigen Angriffen auf Ziele des Regimes im Herzen Teherans kraftvoll auf die Verletzung des Waffenstillstands zu reagieren", kündigte Katz in einer Mitteilung an.

Die Nachricht über eine Waffenruhe kam in der Nacht zu Dienstag so plötzlich wie unerwartet. Am Montagabend noch hatte der Iran US-Militärbasen in Katar und im Irak angegriffen. Es gab weder Tote noch Verletzte. Der Schlag gilt als Vergeltung für die US-Luftangriffe auf iranische Atomanlagen vom vergangenen Wochenende. Trump zufolge hatten die Iraner die USA vor dem Angriff gewarnt – es schien also von vornherein eher ein symbolischer Akt zu sein.

Wenige Stunden später verkündete also Trump die Waffenruhe. Zuvor hatte es kaum Anzeichen für ein Ende des gegenseitigen Beschusses gegeben. Israel hatte lediglich verlauten lassen, kurz vor Erfüllung seiner Kriegsziele zu stehen – nicht aber, wann diese erreicht wären. Wie also ist es dann zur Waffenruhe gekommen?

"Direkte und indirekte Kanäle"

Übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge kam die Vereinbarung der Waffenruhe auch dank der Vermittlung des Emirats Katar zustande. Katar unterhält sowohl zum Iran als auch zu den USA gute Beziehungen. Das Land ist gleichzeitig ein militärischer Verbündeter Washingtons und teilt sich mit dem Iran das South-Pars-Gasfeld, das größte Vorkommen von Erdgas auf dem Planeten.

Auf US-Seite sollen Vizepräsident JD Vance, Außenminister Marco Rubio und Trumps Sondergesandter für den Nahen Osten, Steve Witkoff, in die Verhandlungen involviert gewesen sein, schreibt die "New York Times" (NYT) unter Berufung auf Mitarbeiter des Weißen Hauses. Die drei Männer sollen "direkte und indirekte Kanäle" bedient haben, um mit dem Iran in Kontakt zu treten. Der Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, war demnach direkt an den Verhandlungen beteiligt.

Dem Bericht zufolge soll Trump mit der Ankündigung der Waffenruhe sogar Teile seines eigenen Stabs überrascht haben. Das Weiße Haus nannte laut der "NYT" die US-Angriffe auf den Iran als Ausgangspunkt der neuen Gespräche.

Iran beeilte sich, Wogen zu glätten

Das Portal "Axios" berichtet, dass Trump danach Witkoff angewiesen haben soll, den Iranern die Botschaft zu übermitteln, dass die USA eine Waffenruhe verhandeln wollten. Teheran soll zunächst abgelehnt haben – zunächst mussten noch die US-Angriffe vergolten werden.