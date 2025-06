Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Erhöhen die Eskalationen im Nahen Osten die Terrorgefahr in Deutschland? t-online hat bei dem Sicherheitsexperten Hans-Jakob Schindler nachgefragt.

Verschiedene Politiker warnten in den vergangenen Tagen vor einer verschärften Gefährdungslage, etwa Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU). "Die abstrakte Gefahr ist durch die Entwicklung der letzten Stunden ohne Zweifel gestiegen", antwortete er vor einer Sitzung der CDU-Spitzengremien auf eine Frage nach der Gefahrenlage für jüdische und amerikanische Einrichtungen.

Ähnlich äußerten sich auch die Politiker Roderich Kiesewetter (CDU) und Konstantin von Notz (Grüne) im "Handelsblatt": Beide Politiker rechnen angesichts der jüngsten Eskalationen im Nahen Osten mit Sabotageattacken, Cyberangriffen und einem erhöhten Aufkommen von Demonstrationen.

t-online: Nach den jüngsten Eskalationen im Nahen Osten warnen deutsche Politiker davor, dass dadurch auch die Terrorgefahr hierzulande steigen kann. Teilen Sie diese Ansicht?

Hans-Jakob Schindler: Grundsätzlich schon, aber es gibt eine gute Nachricht: Die Zahl der Unterstützer des iranischen Regimes ist in Deutschland recht überschaubar. Etwa die regimetreue "blaue Moschee" in Hamburg, die direkte Kontakte zur Führung in Teheran hatte, wurde ja bereits verboten.

Aber?

Wir haben in Deutschland natürlich eine große Szene von Unterstützern der Hisbollah und der Hamas. Nach den Terroranschlägen vom 7. Oktober in Israel konnte man das in Deutschland wiederholt beobachten. Hinzu kommen Vertreter der extremen Linken, die sich teilweise mit der Hamas solidarisiert haben. Außerdem gibt es einen harten Kern von israelbezogenen Antisemiten. Mit diesem Milieu mussten wir in Deutschland schon immer umgehen.

(Quelle: Uli Sapountsis) Zur Person Hans-Jakob Schindler war bis 2018 Chefberater des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen zu unterschiedlichen Terrorgruppen und der Entwicklung der globalen terroristischen Bedrohung. Heute ist er Senior Director des Counter Extremism Project (CEP), einer internationalen gemeinnützigen Organisation, die extremistischen Bedrohungen entgegenwirkt.

Was hat sich durch die jüngsten Angriffe von Israel und den USA auf den Iran verändert?

Die Situation kann Einzelpersonen aus den verschiedenen extremistischen Milieus in Deutschland motivieren, Anschläge zu verüben. Wir haben aber auch in der Vergangenheit schon erlebt, dass die iranische Führung solche Terrorangriffe in Auftrag gab.

Zum Beispiel?

2012 wurde am bulgarischen Flughafen Burgas vom Iran mit der Unterstützung der Hisbollah ein Bus mit israelischen Touristen in die Luft gesprengt. 1992 wurden in Berlin vier iranische Exilpolitiker im Auftrag von Teheran erschossen. Anschläge sind dem Regime zuzutrauen, auch wenn es aktuell geschwächt ist. Denn die Leute, die für solche Angriffe infrage kämen, leben vermutlich schon in Deutschland. Der Iran verfügt über Kontakte, welche eingesetzt werden können. In den vergangenen Jahren kam noch eine weitere Entwicklung hinzu.

Welche?

Das iranische Regime hat zuletzt auch Kontakte mit der organisierten Kriminalität geknüpft. Das sehen wir zum Beispiel in Schweden. Solche Kontakte dienen dem Iran eigentlich dazu, Oppositionelle im Exil durch Gewalt unter Druck zu setzen. Aber es kann natürlich auch für viele andere Dinge – wie die Ausübung von Anschlägen – genutzt werden.

Welche Angriffe halten Sie für denkbar?

Komplexe Anschläge, etwa mit vielen bewaffneten Angreifern, halte ich für eher unwahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass es zu einer Attacke kommt wie jener 2024 in der Nähe Moskaus, bei der mehrere bewaffnete IS-Terroristen eine Konzerthalle gestürmt haben. Sollte das iranische Regime allerdings ins Wanken geraten, schließe ich nicht aus, dass man in Teheran auch seine Netzwerke im Ausland für Anschläge aktiviert.

Dabei heißt es doch, dass der Iran aktuell aufgrund des Krieges in seiner Handlungsfähigkeit begrenzt ist.