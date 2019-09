Nach Sechs Wochen

Iran lässt sieben Crew-Mitglieder von britischem Tanker frei

04.09.2019, 13:05 Uhr | rtr

Im Juli setzten der Iran und Großbritannien je einen Öltanker des anderen Landes fest. Das iranische Schiff wurde mittlerweile wieder freigegeben. Jetzt darf wohl auch die Crew des britischen Schiffs den Iran verlassen.

Der Iran will sieben Besatzungsmitglieder des von ihm festgesetzten britischen Öltankers "Stena Impero" freilassen. Die Seeleute würden aus humanitären Gründen freikommen und könnten den Iran schon bald verlassen, sagte ein Sprecher des Außenministeriums am Mittwoch dem staatlichen Fernsehen. Die iranischen Revolutionsgarden hatten die "Stena Impero" am 19. Juli festgesetzt und die Besatzung in Gewahrsam genommen.





Zuvor hatte die britische Marine Anfang Juli einen iranischen Tanker vor Gibraltar mit der Begründung aufgebracht, er habe iranisches Öl nach Syrien transportieren wollen. Das hätte gegen EU-Sanktionen verstoßen. Der iranische Tanker "Adrian Darya 1", der früher den Namen "Grace 1" trug, wurde Anfang August wieder freigegeben.