Donald Trump holen seine alte Iran-Tweets ein

Nach dem tödlichen Raketenangriff auf den iranischen General Ghassem Soleimani wird Donald Trump von alten Tweets eingeholt: Er hatte Barack Obama vorgeworfen, zur Wiederwahl einen Angriff auf den Iran zu starten.

Impeachment und Steuererklärung sind in den USA erst einmal aus den Top-Schlagzeilen verschwunden. Der Konflikt mit dem Iran hat sich dramatisch zugespitzt, nachdem die US-Regierung den Kommandeur der iranischen Al-Kuds-Brigaden, Ghassem Soleimani, per Raketenschlag getötet hat. Trump twitterte dazu zunächst nur kommentarlos die US-Flagge. Aber alte Tweets werfen Fragen auf.



Donald Trump zwischen Militärangehörigen: Vor der Wiederwahl seines Vorgängers Barack Obama prophezeite er, dass Obama zur Wiederwahl einen Krieg gegen den Iran anzetteln werde. Das holt ihn nun ein. (Quelle: Reuters)



Für den US-Präsidenten war ein Militärschlag auf den Iran vor seiner Amtszeit vor allem ein Mittel, eigene Macht und die Wiederwahl zu sichern. Er hatte immer wieder einen Angriff auf den Iran prophezeit, als Barack Obama im November 2012 vor der Wiederwahl stand.



Alte Twitternachrichten mit diesen Botschaften holen ihn nun ein. Im Zusammenhang mit dem Angriff auf Ghassem Soleimani werden sie tausendfach neu gepostet. Donald Trump selbst will im November wiedergewählt werden.

t-online.de dokumentiert, wie Trump Obama Kriegstreiberei zur Wiederwahl nachsagte – und ihm dann auch Schwäche vorwarf. Obama hatte nie einen Militärschlag gegen den Iran ausführen lassen:



Trump im November 2011: "Um gewählt zu werden, wird Obama in nicht zu ferner Zukunft den Iran angreifen, weil ihm das helfen wird, die Wahl zu gewinnen."



(Quelle: Screenshot)

Zwei Tage später: Im Youtube-Kanal erzählte Trump das auch. Das Video ist dort nicht mehr abrufbar, aber es gab Kopien davon.



In 2011, Trump believed Obama would start a war with Iran to help win an election 🤔 pic.twitter.com/I2yFQrvkTY