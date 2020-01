Grenze zu Gaza

Israelische Armee erschießt palästinensische Angreifer

22.01.2020, 01:56 Uhr | AFP

Laut Angaben der israelischen Armee überquerten drei Palästinenser die Grenze zu Israel, um einen Sprengsatz zu werfen. Die israelischen Soldaten eröffneten daraufhin das Feuer.

Israelische Soldaten haben nach Armeeangaben drei mit einem Sprengsatz bewaffnete palästinensische Angreifer an der Grenze zum Gazastreifen erschossen. Die Palästinenser hätten die Grenze zu Israel überquert und versucht, den Sprengsatz auf die Soldaten zu werfen, teilte Israels Armee am Dienstag mit. "Ich kann bestätigen, dass alle drei getötet wurden", sagte eine Armeesprecherin.

Zuvor hatte die Armee erklärt, dass es an der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen Schüsse gegeben habe. "Wir haben drei Terroristen identifiziert, die den Sicherheitszaun zwischen dem Gazastreifen und Israel überquert haben", erklärten die Streitkräfte bei Twitter. Als die israelischen Soldaten am Tatort eingetroffen seien, hätten die Palästinenser den Sprengsatz in ihre Richtung geworfen. "Als Reaktion haben unsere Soldaten das Feuer auf die Terroristen eröffnet", schrieb die Armee. Israelische Zivilisten seien zu keinem Zeitpunkt in Gefahr gewesen, hieß es weiter.

Der Angriff ereignete sich einen Tag vor Beginn der Gedenkfeiern zum 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz. Zahlreiche Staats- und Regierungschefs reisen aus Anlass des Holocaust-Gedenkens nach Israel, darunter auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.