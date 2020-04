Schiff rettet 43 Migranten aus sinkendem Boot

Ein Schiff rettet vor Maltas Küste 43 Menschen das Leben. Doch das Land will die Migranten nicht aufnehmen. Wegen der Corona-Krise ist der Hafen für private Seenotretter geschlossen.

Das spanische Rettungsschiff "Aita Mari" hat vor der Küste von Malta Dutzende Migranten aus einem sinkenden Boot geborgen. Die 43 geretteten Menschen hätten die Nacht auf dem kleinen Schiff verbracht, teilte die Nichtregierungsorganisation Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), die die "Aita Mari" betreibt, am Dienstag auf Twitter mit. Unter den Migranten seien eine schwangere Frau, ein Kind sowie sechs Menschen, die wegen Flüssigkeitsmangels vorübergehend bewusstlos geworden seien.

Da Malta die Aufnahme der Geretteten verweigere, fordere man einen sicheren Hafen, hieß es. Die Minimalbesatzung versorge die Migranten bis dahin "so gut wie möglich", hieß es. Die Wetterverhältnisse würden aber immer schlechter. Malta hatte nach Angaben der spanischen Hilfsorganisation die Entsendung eines Hubschraubers mit einem Arzt und Hilfsmaterial zugesichert.

#AitaMari The weather is getting worst. we phone again malta. no answer...still waiting for instruction pic.twitter.com/RTLFfnPkx7