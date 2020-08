Italiener wieder frei

Journalist nach Haft in Belarus: "Drei Tage ohne Essen"

12.08.2020, 16:50 Uhr | cho, dpa

Drei Tage lange wurde er festgehalten – zu Essen bekam er nichts. Ein italienischer Journalist wurde nach der Präsidentenwahl in Belarus "auf brutale Weise" festgenommen, nun kam er frei und berichtet.

Ein italienischer Journalist ist nach eigenen Angaben von der weißrussischen Polizei in Minsk "auf brutale Weise festgenommen" und mehrere Tage lang ohne Essen festgehalten worden. Am Mittwoch wurde Claudio Locatelli freigelassen. Das Außenministerium in Rom bestätigte, dass der nicht fest angestellte Journalist "befreit wurde und sich aktuell in der italienischen Botschaft in Minsk befindet". Er soll mit dem nächstmöglichen Flug in die Heimat zurückkehren.

In einem auf Facebook veröffentlichten Video meldete sich Locatelli aus der italienischen Botschaft: "Ich bin von der weißrussischen Militärpolizei festgenommen worden und nach drei Tagen ohne Essen und nur wenig Wasser nun wieder frei. Mir geht es gut."



Der Reporter dankte den italienischen Diplomaten für ihre Bemühungen. Sie hätten einen großartigen Job gemacht, sagte er. Die genauen Details werde er berichten, sobald er nach Italien zurückgekehrt sei. Sein Video schließt Locatelli mit den Worten: "Fühlt euch umarmt – ich gehe jetzt erst mal was essen."



In Belarus (Weißrussland) kommt es wegen der von Fälschungsvorwürfen überschatteten Präsidentenwahl seit Tagen zu heftigen Protesten. Die Polizei geht hart gegen die Leute auf der Straße vor, Tausende wurden festgenommen. Locatelli berichtet, die Militärpolizei habe ihn in eine Zelle gedrängt. Auch sei sein Handy beschlagnahmt worden, sagte er dem "Corriere della Sera". "Die Situation hier ist wirklich dramatisch."