Belarussischer Oppositionsanwalt

Maskierte nehmen auch Kolesnikova-Vertrauten fest

09.09.2020, 11:06 Uhr | AFP

Ein weiteres Mitglied der belarussischen Opposition soll von Unbekannten festgenommen worden sein. Anwalt Maxime Snak war auf dem Weg in das Hauptquartier der Opposition, kam dort aber nie an.

In Belarus ist der Oppositionsanwalt Maxime Snak nach Angaben seiner Unterstützer von "maskierten Männern" festgenommen worden. Nach Angaben seines Umfelds war Snak am Mittwochmorgen im Büro des oppositionellen Koordinationsrates erwartet worden, kam dort aber nie an.



Snak sei vom staatlichen Ermittlungskomitee in Gewahrsam genommen worden, meldete die Nachrichtenagentur RIA. Ein Anwalt des Oppositionellen teilte laut dem Nachrichtenportal Sputnik Belarus mit, Snaks Wohnung sei durchsucht worden. Die Agentur Interfax meldete unter Berufung auf Vertraute des Oppositionellen, in zivil gekleidete Männer hätten Snak aus dessen Büro geführt. Auch das Büro des inhaftierten Oppositionspolitikers Viktor Babariko werde durchsucht.

Die Gruppe veröffentlichte ein Foto von Snak im Onlinedienst Telegram, der von maskierten Männern abgeführt wird; der Rechtsanwalt war eines der letzten beiden noch auf freiem Fuß in Belarus verbliebenen Mitglieder des Koordinierungsrates.