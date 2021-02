Bewusstlos und mit Schnittwunden

Im Video: Migranten versteckten sich unter Scherben und giftiger Asche

22.02.2021, 17:56 Uhr | AFP, dpa, loe

Unter Scherben und in einem Sack mit giftiger Asche versteckt, haben Migranten versucht, von der spanischen Nordafrika-Exklave Melilla nach Europa zu kommen. Aufnahmen zeigen den Entdeckungsmoment.

Im Hafen der spanischen Exklave Melilla ist ein Migrant lebend in einem Sack voller Giftmüll gefunden worden. Wie die spanische Polizei am Montag mitteilte, befand sich der Mann "in einer luftdichten Plastiktüte, die Flugasche aus einer Verbrennungsanlage enthielt", als er am vergangenen Freitag entdeckt wurde.



Ein Polizist, der zunächst nur ein lebloses Bein aus dem Sack ragen sah, habe zunächst gedacht, der Mann sei tot, schrieb die Nachrichtenagentur Europa Press. Er war nicht der einzige Migrant, der auf diesem gefährlichen Wege versuchte, nach Europa zu kommen.

Im Video oben oder hier sehen Sie in erschreckenden Aufnahmen, wie sich der Mann hustend und mit grauer Asche bedeckt aus dem Sack befreit.