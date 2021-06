Im Westjordanland

Israelische Soldaten erschießen palästinensische Angreiferin

16.06.2021, 17:26 Uhr | dpa, AFP

Eine junge Palästinenserin hat versucht, an einem Grenzübergang nahe Jerusalem israelische Soldaten anzugreifen und wurde erschossen. Der Angriff fällt in eine Zeit, in der sich die Spannungen wieder verschärfen.

Eine Palästinenserin ist am Mittwoch getötet worden, nachdem sie nach Militärangaben israelische Soldaten östlich von Jerusalem angegriffen hatte. Die Frau habe versucht, mit einem Auto Soldaten zu rammen, und sei anschließend mit einem Messer in der Hand ausgestiegen, teilte die Armee mit. Die Soldaten hätten auf sie geschossen. Das palästinensische Gesundheitsministerium erklärte anschließend, die 29-Jährige sei an einem Kontrollpunkt der Armee erschossen worden.

Nach Angaben der amtlichen palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa stammte die junge Frau aus der Stadt Abu Dis bei Jerusalem. Der tödliche Zwischenfall ereignete sich in Hisma zwischen Jerusalem und Ramallah.

Luftangriffe im Westjordanland

Die Lage in Israel und den Palästinensergebieten ist derzeit angespannt. Erstmals seit Inkrafttreten der Waffenruhe mit der Hamas im Mai hatten in der Nacht auf Mittwoch israelische Kampfflugzeuge wieder militärische Einrichtungen der Palästinenserorganisation im Gazastreifen angegriffen.

Die Bombardements seien eine Reaktion auf den Abschuss von Brandballons aus dem Küstenstreifen auf israelisches Gebiet gewesen, teilte die israelische Armee über Twitter mit. Die sogenannten Brandballons waren den Angaben nach als Protest der Palästinenser gegen den Flaggenmarsch losgeschickt worden, bei dem am Dienstag rund 5.000 israelische Nationalisten durch Jerusalem zogen.

Es waren die ersten israelischen Luftangriffe im Gazastreifen seit dem Ende des elftägigen Konflikts zwischen Israel und der Hamas im Mai und dem Amtsantritt der neuen israelischen Regierung am Sonntag.