Zehn Jahre alter Konflikt

Israel feuert Raketen auf syrische Provinz ab

22.07.2021, 07:10 Uhr | AFP

Provinz Homs in Syrien (Archivbild): Israel hat Raketen auf das Gebiet abgefeuert. (Quelle: ITAR-TASS/imago images)

Angriff auf Waffenlager der Hisbollah: Israel hat erneut Raketen auf ein Gebiet in Syrien abgefeuert. Immer wieder kommt es zu Beschüssen, der Konflikt besteht seit einem Jahrzehnt.

Die syrische Luftabwehr hat nach Berichten der staatlichen Medien israelische Raketen über der Provinz Homs abgefangen. Der israelische Luftangriff in der Nacht zum Donnerstag habe sich gegen Ziele in der Region Kusair gerichtet, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Sana unter Berufung auf die Armee. Bei dem Angriff sei lediglich Sachschaden entstanden.

Laut der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte richteten sich die Angriffe gegen Militärstützpunkte der libanesischen Hisbollah-Miliz. Dabei seien Waffenlager zerstört worden.

Seit Beginn des Syrien-Krieges vor zehn Jahren hat Israel immer wieder Ziele in Syrien beschossen. Vielfach galten die Angriffe auch Stellungen iranischer Kämpfer oder der libanesischen Hisbollah. Iran ist ein wichtiger Verbündeter des syrischen Machthabers Baschar al-Assad. Israel will verhindern, dass sich sein Erzfeind in Syrien festsetzt.