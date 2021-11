Atomfähige Bomber

Taiwan meldet chinesische Flugzeuge in Luftverteidigungszone

28.11.2021, 15:43 Uhr | dpa

Eine Aufnahme des taiwanesischen Verteidigungsministeriums zeigt ein chinesisches Kampfflugzeug (Archivbild): Laut Angaben der Behörden in Taiwan sind 27 chinesische Flugzeuge in die Luftverteidigungszone eingedrungen. (Quelle: ZUMA Wire/Taiwan Ministry of National Defense/imago images)