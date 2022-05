US-Forscher haben Ursache für Golfkriegssyndrom gefunden

Demnach sei 1991 bei einem Beschuss eines Chemiewaffenlagers im Irak das t├Âdliche Nervengift Sarin ausgetreten. Die US-Soldaten, die dort stationiert waren, h├Ątten es in verd├╝nnter Form eingeatmet und seien so vergiftet worden. Neben Nachtschwei├č litten sie auch an sexuellen Dysfunktionen oder Durchfall.