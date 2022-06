IAEA: Iran könnte in wenigen Wochen Material für Atombombe haben

IAEA: Iran k├Ânnte in wenigen Wochen Material f├╝r Atombombe haben

Der Iran steht f├╝r sein Atomprogramm in der Kritik. Nun warnt die Internationale Atomenergiebeh├Ârde davor, dass das Land bald genug Material f├╝r eine Atombombe habe ÔÇô und fordert Antworten auf dr├Ąngende Fragen.

Der Iran k├Ânnte aus Sicht der Internationalen Atomenergiebeh├Ârde schon in einigen Wochen genug Ausgangsmaterial f├╝r eine Atomwaffe produziert haben. Die Frage ist laut IAEA-Chef Rafael Grossie nicht mehr, ob, sondern wann das der Fall ist. "Das wird passieren", sagte er am Montag in Wien bei einer Pressekonferenz. Grossi betonte aber auch, dass es noch weitere Zeit ben├Âtigen w├╝rde, um aus dem Uran eine Nuklearwaffe herzustellen.