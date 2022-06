Interview: "Afghanistan ist in der maximalen Katastrophe"

Das sind teilweise Gebiete, in denen wir seit 20 Jahren nicht waren. Ich war k├╝rzlich in einem Ort, da hatten die Menschen noch nie eine medizinische Versorgung. Frauen, die schwanger waren, hatten noch nie eine Untersuchung. Kindern, die sich etwas gebrochen hatten, wurden die Knochen vom Hirten gerichtet. Es ist normal, dass Frauen bei der Geburt sterben. Als ich die Gemeinde fragte, ob Babys routinem├Ą├čig geimpft werden, sagten die ├ältesten: "Was ist eine Routineimpfung?" Es ist f├╝r uns schwer vorstellbar, dass im Jahr 2022 so viele Menschen immer noch nicht ├╝ber diese Grundlagen Bescheid wissen. Aber das ist es, was wir jetzt in Afghanistan feststellen.