Libyen: Migrantinnen werden Opfer "unmenschlicher Taten"

In libyschen Lagern festgehaltene Migranten erleiden einem neuen UN-Untersuchungsbericht zufolge schlimmste Misshandlungen. Es gebe "vernĂŒnftige GrĂŒnde" dafĂŒr, davon auszugehen, dass in Lagern in Libyen Verbrechen gegen die Menschlichkeit wie Mord, Folter, illegale Gefangennahme, Vergewaltigung und andere "unmenschliche Taten" begangen werden, hieß es in dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht der Ermittlermission fĂŒr Libyen. Frauen wĂŒrden in den Lagern gezwungen, sich im Tausch gegen Nahrung vergewaltigen zu lassen.