Israel schießt drei Drohnen aus dem Libanon ab

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben drei Drohnen der libanesischen Hisbollah-Miliz abgefangen, die auf dem Weg zu einem Gasfeld im Mittelmeer waren. "Drei feindliche Drohnen" seien vom Libanon gestartet und h├Ątten sich auf das Offshore-Gasfeld Karisch zubewegt, teilte die Armee am Samstag mit. Bevor sie in die N├Ąhe gekommen seien, seien die Drohnen abgefangen worden.

Die Entdeckung gro├čer Gasvorkommen im ├Âstlichen Mittelmeer in den vergangenen Jahren hat bei allen Anrainerstaaten Begehrlichkeiten geweckt und Grenzstreitigkeiten gesch├╝rt. Aus Sicht Israels liegt das Gasfeld in seinen Hoheitsgew├Ąssern und nicht in einem umstrittenen Gebiet, um das es in Verhandlungen mit dem Libanon ├╝ber die Seegrenze zwischen beiden L├Ąndern geht.