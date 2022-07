Afghanistan: Zehntausende flüchten vor Taliban-Attacken

Bei Attacken durch die Taliban sind im Norden Afghanistans mindestens 27.000 Menschen vertrieben worden. Das meldeten die Vereinten Nationen am Donnerstag. Die K├Ąmpfe starteten in der Provinz Sar-e-Pul vor zwei Wochen, wie afghanische Medien berichteten. Ausl├Âser soll eine Auseinandersetzung zwischen den militant-islamistischen Taliban, die seit August 2021 wieder in Afghanistan an der Macht sind, und einem ehemaligen Offizier sein.