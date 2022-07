Japan: Droht dem Mörder von Shinzo Abe jetzt die Todesstrafe?

Dr. Takuma Melber ist ein deutsch-japanischer Historiker, der am Heidelberg Centre for Transcultural Studies der UniversitĂ€t Heidelberg lehrt und forscht. Einer seiner Forschungsschwerpunkte liegt auf moderner japanischer Geschichte. Melber ist Autor des Buches Pearl Harbor – Japans Angriff und der Kriegseintritt der USA (C.H.BECK, MĂŒnchen 2016).

Nach Angaben von Amnesty International sind Japan und die USA weltweit die einzigen zwei hochindustrialisierten Staaten, in denen weiterhin Todesurteile vollstreckt werden. Zwischen 1980 und 2020 wurden in Japan insgesamt 151 Menschen hingerichtet.

Drama in Japan : Japanischer Ex-Regierungschef Shinzo Abe stirbt nach Attentat

Amnesty zufolge sind die Haftbedingungen in den Todestrakten hart: Die Todeszelleninsassen leben in stÀndiger Angst, denn sie erfahren erst am Morgen desselben Tages von ihrer Hinrichtung.