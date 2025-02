Kaja Kallas in Washington: Sie hat die Führungsrolle der USA in Frage gestellt. (Quelle: IMAGO/Lenin Nolly / SOPA Images/imago)

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hat nach dem Eklat zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj die Führungsrolle der USA in der westlichen Welt in Frage gestellt. "Heute ist klar geworden, dass die freie Welt einen neuen Anführer braucht", schrieb Kallas am Freitagabend in Onlinenetzwerken. "Es liegt an uns Europäern, diese Herausforderung anzunehmen."