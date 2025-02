Reaktionen auf Trump-Vorwürfe gegen Selenskyj "Die Szenen sind schockierend"

Von t-online Aktualisiert am 28.02.2025 - 20:44 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Player wird geladen Im Video: Trump weist Selenskyj lautstark zurecht. (Quelle: t-online)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Das Treffen von Donald Trump und Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus eskalierte schnell. Erste Reaktionen zeigen Entsetzen über den Vorfall.

Loading...

Kommentar zum Streit von Trump und Selenskyj: Eine würdelose Unverschämtheit

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock stellte nach dem Eklat im Weißen Haus in einem Beitrag auf X fest: "Die Ukraine ist nicht allein". Deutschland würde gemeinsam mit den europäischen Verbündeten an der Seite der Ukraine stehen – gegen die russische Aggression. Das angegriffene Land könne auf "unerschütterliche Unterstützung aus Deutschland" bauen.

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Johann Wadephul, äußerte sich empört über die Behandlung von Selenskyj in Washington. "Die Szenen aus dem Weißen Haus sind schockierend. Wie kann man dem Präsidenten eines überfallenen Landes so in den Rücken fallen? Das freie Europa wird die Ukraine nicht verraten", schreibt der CDU-Politiker auf X.

Die Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner warf Trump imperialistisches Gebaren vor. "Trump macht klar, was er unter Diplomatie versteht: Erpressung und Ausverkauf. Wer sich nicht kaufen lässt, ist 'undankbar'", schrieb sie auf der Plattform X. "Das ist kein Frieden, das ist imperialistisches Machtdenken." Sie fügte hinzu: "Solidarität mit der Ukraine steht. Jetzt muss Europa die Mittel bekommen, die es wirklich braucht. Kein Zögern mehr."

Nach Aussage von SPD-Co-Parteichef Lars Klingbeil werde Deutschland bei der Hilfe für die Ukraine voran gehen. "Das Verhalten der US-Regierung zeigt einmal mehr, dass Europa seine Zukunft stärker in eigene Hände nehmen muss. Wir müssen gemeinsam auf allen Ebenen stärker werden", schrieb er auf X. "Deutschland muss und wird vorangehen. Auch um der Ukraine zu helfen."

Der SPD-Außenpolitiker Nils Schmid kritisierte Trump für eine "unsägliche Täter-Opfer-Umkehr" bei der Beschimpfung des ukrainischen Präsidenten Selenskyj. "Offensichtlich auch eine Retourkutsche für die Hartnäckigkeit, mit der Selenskyj die Interessen der Ukraine beim Rohstoffabkommen verteidigt hat", sagte Schmid der Nachrichtenagentur Reuters. "Das lässt Schlimmes für die zukünftigen Verhandlungen befürchten."

Der frühere SPD-Vorsitzende und jetzige Chef der Organisation Atlantik-Brücke, Sigmar Gabriel, ging Trump ebenfalls hart an. "Schlimmer würde es Putin auch nicht treiben", schrieb er auf X.

"Ich habe keine Worte": Entsetzen in der Ukraine

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mahnte zu Respekt für Selenskyj und die Ukraine. "Es gibt einen Aggressor, und das ist Russland, und es gibt ein angegriffenes Volk, und das ist die Ukraine", sagte Macron am Freitagabend am Rande eines Staatsbesuches in Portugal. Macron rief dazu auf, "diejenigen zu respektieren", die seit Kriegsbeginn kämpften.

Der polnische Präsident Donald Tusk sicherte Selenskyj und der Ukraine derweil Polens Solidarität zu: "Lieber Wolodymyr Selenskyj, liebe ukrainische Freunde, ihr seid nicht allein", schrieb er am Abend wenige Minuten nach Selenskyjs vorzeitiger Abreise aus dem Weißen Haus.