Bericht: Britische Elite-Truppe erschießt "kaltblütig" 54 Afghanen

In Afghanistan sollen britische Spezialeinheiten unbewaffnete Menschen getötet haben. Nach vier Jahren Recherche veröffentlicht die BBC ihren Bericht.

Britische Spezialeinheiten haben wĂ€hrend ihres Einsatzes in Afghanistan möglicherweise Kriegsverbrechen begangen. Das legen Recherchen des britischen Senders BBC nahe, die am Dienstag veröffentlicht wurden. Demnach sollen VerbĂ€nde des Special Air Service (SAS) zwischen November 2010 und Mai 2011 in der sĂŒdafghanischen Provinz Helmand mindestens 54 Afghanen unter verdĂ€chtigen UmstĂ€nden getötet haben.