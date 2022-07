Sri Lankas Präsident flieht nach Demonstrationen nach Singapur

Massenproteste Sri Lankas Pr├Ąsident flieht nach Singapur Von dpa Aktualisiert am 14.07.2022 - 13:45 Uhr Lesedauer: 2 Min. Demonstranten belagern den Pr├Ąsidentenpalast in Sri Lanka: Das Land rutscht in eine politische Krise. (Quelle: Eranga Jayawardena/dpa-bilder)

Nach der Erst├╝rmung mehrerer Regierungsgeb├Ąude k├╝ndigen die Demonstranten ihren R├╝ckzug an. Der Pr├Ąsident soll sich auf der Flucht befinden, obwohl er eigentlich zur├╝cktreten wollte.

Die Demonstranten in Sri Lanka haben die R├╝ckgabe des von ihnen besetzten Pr├Ąsidentenpalasts und anderer Geb├Ąude in der Hauptstadt Colombo angek├╝ndigt. Die Protestbewegung bekr├Ąftigte am Donnerstag zugleich ihre Forderung nach einem R├╝cktritt des Pr├Ąsidenten Gotabaya Rajapaksa und seines Regierungschefs Ranil Wickremesinghe. Rajapaksa, der am Mittwoch auf die Malediven gefl├╝chtet war, nahm angesichts dortiger Proteste gegen seine Aufnahme ein Flugzeug nach Singapur. Seinen bereits f├╝r Mittwoch angek├╝ndigten R├╝cktritt hat er bislang nicht vollzogen.

"Wir ziehen uns mit sofortiger Wirkung friedlich aus dem Pr├Ąsidentenpalast, dem Pr├Ąsidentenb├╝ro und dem Amtssitz des Regierungschefs zur├╝ck, werden unseren Kampf aber fortsetzen", sagte eine Sprecherin der Protestbewegung am Donnerstag. Die Demonstranten machen Rajapaksa und Wickremesinghe f├╝r die schwere Wirtschaftskrise in Sri Lanka verantwortlich. Zehntausende Demonstranten hatten am Wochenende das Anwesen des Pr├Ąsidenten gest├╝rmt, am Mittwoch besetzten sie den Amtssitz von Regierungschef Wickremesinghe.

Rajapaksa war am Samstag kurz vor der Erst├╝rmung des Pr├Ąsidentenpalastes aus Colombo geflohen. Danach k├╝ndigte Rajapaksa seinen R├╝cktritt f├╝r Mittwoch an, um einen "friedlichen Machtwechsel" zu erm├Âglichen.

Flucht auf die Malediven

In der Nacht zum Mittwoch flog er gemeinsam mit seiner Ehefrau in einem Milit├Ąrflugzeug auf die Malediven. Seine Ankunft dort l├Âste allerdings Proteste aus. Dutzende Sri Lanker demonstrierten am Mittwoch in Mal├ę, der Hauptstadt der Malediven, und riefen die dortige Regierung auf, Rajapaksa keine Zuflucht zu bieten.