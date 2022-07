Gaskrise: Ungarns Regierungschef Viktor Orban zieht Holocaust-Vergleich

Aktualisiert am 25.07.2022 - 19:09 Uhr

Aktualisiert am 25.07.2022 - 19:09 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Orban zieht Holocaust-Vergleich in Rede über Gaskrise

Ungarns Ministerpräsident hält offenbar wenig von einer gemeinsamen Bewältigung der Gaskrise in Europa. In einer Rede zieht er einen anstößigen Vergleich.

Angesichts einer drohenden Gaskrise sieht die EU-Kommission vor, dass sich alle Mitgliedsstaaten freiwillig anstrengen, ihren Gasverbrauch um mindestens 15 Prozent zu verringern. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban äußerte sich am Samstag in einer Rede vor Anhängern zu diesem Vorschlag. Dabei spielte er offensichtlich auf den Holocaust an: "Ich sehe nicht, wie sie das durchsetzen können, obwohl es dafür deutsches Know-how gibt – von vor langer Zeit, meine ich", sagte Ungarns rechtsnationaler Regierungschef.