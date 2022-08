USA töten Al-Qaida-Chef Ayman al-Zawahiri in Afghanistan

Die USA haben mit einem Drohnenangriff den Chef des Extremisten-Netzwerks al-Qaida in Kabul getötet. Ayman al-Zawahiri wurde bei einem Drohneneinsatz in Kabul tödlich verletzt. "Dieser Terroristenführer lebt nicht mehr", sagte US-Präsident Joe Biden am Montagabend bei einer Fernsehansprache von einem Balkon der Regierungszentrale. Der Präsident befindet sich derzeit wegen einer Infektion mit dem Coronavirus in Isolation.