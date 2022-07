Ivanas Grab könnte Donald Trump Steuervorteile bescheren

Fotos zeigen unscheinbares Grab

Bisher ist Ivana Trump die einzige Person, von der bekannt ist, dass sie auf dem Golfplatz in New Jersey begraben ist. Wie unter anderem die "New York Post" und die britische "Daily Mail" berichten, befindet sich das Grab der Verstorbenen in der Nähe des Haupthauses des Clubs in Bedminster. Fotos zeigten ein unscheinbares, mit weißen Lilien und einem schlichten Gedenkstein geschmücktes Grab.

Ivana Trump starb überraschend am 14. Juli 2022 im Alter von 73 Jahren, nachdem sie in ihrer Wohnung nahe des Central Parks in New York die Treppe heruntergestürzt war. Ihre Beerdigung fand am 22. Juli in einer Kirche in Manhattan statt. Zugegen waren da auch Donald Trump, die gemeinsamen Kinder sowie seine Frau und sein jüngster Sohn. Ivana und Donald Trump waren von 1977 bis 1990 verheiratet.