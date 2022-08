Hat Donald Trump wichtige Dokumente in der Toilette heruntergespült?

Am Montagabend war bekannt geworden, dass die Bundespolizei FBI Trumps Anwesen in Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida durchsucht hat. Trump soll unter anderem Dokumente mit nach Mar-a-Lago genommen haben, die mutmaßlich als Verschlusssache gekennzeichnete Informationen zur nationalen Sicherheit enthielten. Auch soll Trump nach seiner Amtszeit 15 Kisten voll mit Regierungsdokumenten, Erinnerungsstücken, Geschenken und Briefen aus dem Weißen Haus in sein Haus in Florida gebracht haben. Es ist jedoch gesetzlich vorgeschrieben, dass jede Korrespondenz des US-Präsidenten archiviert und aufgehoben wird.