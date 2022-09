Alaska: Sarah Palin verliert Nachwahl – trotz Unterstützung von Donald Trump

Aktualisiert am 01.09.2022 - 08:43 Uhr

Die prominente US-Republikanerin Sarah Palin hat bei einer Kongress-Nachwahl in Alaska eine Niederlage erlitten. Trotz Trump-Hilfe gewann eine Demokratin.

Die US-Demokraten haben bei einer Sonderabstimmung über einen Kongresssitz im Bundesstaat Alaska einen überraschenden Sieg eingefahren. Die Demokratin Mary Peltola setzte sich bei dem Rennen gegen die frühere republikanische Vizepräsidentschaftskandidatin Sarah Palin durch, wie die Wahlaufsicht in Alaska am Mittwochabend (Ortszeit) verkündete. Peltola kam demnach auf 51,5 Prozent der Stimmen, Palin auf rund 48,5 Prozent. Der Sitz war zuvor jahrzehntelang in republikanischer Hand gewesen.