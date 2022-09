USA | Migrantenbusse in Washington: Bürgermeisterin erklärt Notstand

Aktualisiert am 09.09.2022 - 11:48 Uhr

Republikanische Gouverneure der US-Staaten schicken massenhaft Migranten mit Bussen in demokratisch geführte Staaten. Die Hauptstadt ruft nun Notstand aus.

Die Bürgermeisterin der US-Hauptstadt Washington, Muriel Bowser, hat angesichts zahlreicher in der Stadt eintreffender Busse mit Migrantinnen und Migranten aus dem texanischen Grenzgebiet den Notstand ausgerufen. Sie kündigte am Donnerstag (Ortszeit) an, aufgrund der "anhaltenden humanitären Krise" eine neue Koordinierungsstelle zu eröffnen, um die Menschen bei ihrer Ankunft besser unterstützen zu können.