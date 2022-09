Vorwürfe gegen Trumps Team: Dokumente als Zeitungsausschnitte bezeichnet?

Aktualisiert am 17.09.2022 - 04:38 Uhr

17.09.2022

Donald Trumps Team soll das US-Nationalarchiv in die Irre geführt haben. Die in Mar-a-Lago gelagerten Dokumente sollen als Zeitungsausschnitte bezeichnet worden sein.

Das Team von Ex-US-Präsident Donald Trump soll das Nationalarchiv einem Bericht zufolge über die vermissten Dokumente in die Irre geführt haben. Dem Nationalarchiv soll im September 2021 in einem Gespräch mitgeteilt worden sein, dass es sich bei den Unterlagen nur um Zeitungsausschnitte handele, wie die Zeitung "Washington Post" am Freitag unter Berufung auf nicht namentlich genannte Personen berichtete.