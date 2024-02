In der Dokumenten-Affäre um US-Präsident Joe Biden veröffentlichte das Justizministerium nun einen Bericht. Darin sind auch Bilder aus Bidens Garage, in der er Akten aus seiner Zeit als Vize-Präsident lagerte.

Ende 2022 waren Verschlusssachen aus Joe Bidens Zeit als Vizepräsident an verschiedenen Orten entdeckt worden, unter anderem in privaten Büroräumen in der Hauptstadt Washington sowie im Haus Bidens in Wilmington im Bundesstaat Delaware. Nun veröffentlichte das amerikanische Justizministerium (US-Department of Justice) den Bericht des Sonderermittlers Robert Hur. Darin sind unter anderem Bilder aus Bidens Garage, wo die Dokumente in Umzugskartons eingelagert waren.