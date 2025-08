Deutschland ist Trumps neuer Liebling

Das Trump-Paradoxon

Der Preis der Anerkennung

Hier zeigt sich das Dilemma: Ohne die EU wäre Deutschland niemals so stark geworden, wie es heute ist. Die Bundesrepublik verdankt ihre wirtschaftliche Macht dem Binnenmarkt, der gemeinsamen Währung und auch der kollektiven Verhandlungsstärke einer Region mit 450 Millionen Menschen. Das bedeutet bisweilen aber auch: kurzfristiges Zurückstecken, um langfristig zu profitieren. So zumindest lautet die riskante Wette.

Sie einzugehen, ist nicht falsch. Denn Trump erkennt längst, dass die EU als Ganzes eine Supermacht darstellt. "They are tough", sagt er in den vergangenen Monaten immer wieder anerkennend über die Europäer. Militärisch mag Europa zwar noch verwundbar sein. Daher kann Trump Europa angesichts der russischen Bedrohung auch nach wie vor wirksam erpressen. Wirtschaftlich aber sieht er die Europäer als extrem starken Wettbewerber.

Gemeinsam stark statt einsam respektiert

Wenn sich die Partner jetzt nicht in nationalen Einzelinteressen verlieren, könnte Trumps Anerkennung am Ende für ganz Europa so groß werden, wie sie für Deutschland bereits ist. Das wäre am Ende ein Gewinn für beide Seiten des Atlantiks.