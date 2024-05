Im Prozess gegen Donald Trump ist ein Urteil gefällt worden. Das teilte das Gericht in Manhattan am Donnerstag mit. Er wurde in allen 34 Anklagepunkten für schuldig befunden. Donald Trump starrte bei der Urteilsverkündung geradeaus, bewegte sich nicht und runzelte die Stirn, als das Urteil feststand. Seine Verteidigung beantragte anschließend, dass jedes Jurymitglied erklären sollte, ob es dem Urteil zustimme. Das Strafmaß soll am 11. Juli verkündet werden.