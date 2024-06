Zudem soll Trump bei dem Treffen im Capitol Hill Club in Washington, D.C. auch darüber gesprochen haben, Zölle als Verhandlungsinstrument gegen "bösgläubige Akteure" einzusetzen, so eine weitere Quelle. Trump könnte damit die protektionistische Handelspolitik aus seiner ersten Amtszeit als US-Präsident weiterführen, in der er Zölle als außenpolitisches Instrument einsetzte. Trump erklärte später in einem Beitrag in seinem sozialen Netzwerk "Truth Social", dass in dem Treffen "viel besprochen und alles positiv" gewesen sei, ohne weitere Details zu nennen.