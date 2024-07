Aktualisiert am 01.07.2024 - 18:54 Uhr

Aktualisiert am 01.07.2024 - 18:54 Uhr Lesedauer: 2 Min.

US-Militär ist alarmbereit – was bedeutet die Warnstufe "Charlie"?

Die USA haben die Alarmbereitschaft für Stützpunkte in Europa erhöht. Nun gilt die zweithöchste Stufe. Ein Überblick über das Terrorwarnsystem.

Auf Militärstützpunkten der USA in Europa herrscht wegen Terrorgefahr seit Montag erhöhte Alarmbereitschaft. Das Pentagon hat dort die zweithöchste Sicherheitsstufe "Charlie" ausgerufen. Laut dem US-Verteidigungsministerium geschehe der Schritt "aufgrund einer Kombination von Faktoren"; man wolle die stationierten US-Soldaten und ihre Familie schützen. Weitere Details nennt das US-Militär nicht.

Doch wie funktionieren die Terrorwarnstufen des US-Militärs überhaupt? Und was bedeutet die Warnstufe "Charlie"? t-online gibt einen Überblick.

Fünf Warnstufen des US-Militärs

"Normal" ist die unterste Stufe des Warnsystems und gilt bei einer generellen globalen Bedrohung – ohne konkrete Hinweise einer Bedrohung für einzelne Personen oder Gebäude. Wird diese Stufe ausgerufen, finden etwa in allen Einrichtungen des Verteidigungsministeriums Zugangskontrollen statt.

Wenn konkreter eine Bedrohung gegen das Personal oder eine Einrichtung besteht, greift die Stufe "Alpha" . Art und Ausmaß der Bedrohung sind in diesem Fall unvorhersehbar, sie müssen für unbestimmte Zeit aufrechterhalten werden.

Was bedeutet die aktuelle Stufe "Charlie"?

Die nun in Europa geltende Stufe "Charlie" tritt ein, wenn es einen Vorfall oder Informationen gibt, die auf einen terroristischen Angriff hindeuten. Gilt diese Stufe längere Zeit, kann das in diesem Fall etwa den Arbeitsablauf der Soldaten in den Stützpunkten stören.