Am schlimmsten an Merz' Rhetorik ist aber noch etwas anderes: Sie offenbart seine politische Kurzsichtigkeit. Ein Krieg ist nicht nur eine nervige Kleinigkeit, für die man kurz die Zähne zusammenbeißen muss. Das Blutvergießen wird sich möglicherweise noch lange hinziehen, falls die USA tatsächlich einsteigen und zusammen mit Israel versuchen, die iranische Regierung zu entmachten.

Der Zusammenbruch des Iran könnte Europa kalt erwischen

Was in Wirklichkeit höchstwahrscheinlich bei so einem brachialen Regimewechsel passieren wird, zeigt die jüngere Vergangenheit: In Afghanistan etablierten die USA und ihre Verbündeten unter größten Kosten und Mühen eine klapprige Demokratie, die implodierte, kaum dass die westlichen Truppen abgezogen waren. Im Iran selbst halfen die USA 1953 dabei, die demokratische Regierung zu stürzen und die Monarchie des Schahs wiederherzustellen. Das hat die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass später das heutige Mullah-Regime an die Macht kam.