US-Vizepräsident J. D. Vance wird sich am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz mit Friedrich Merz treffen, jedoch nicht mit Bundeskanzler Olaf Scholz . Das berichtet "Politico" unter Berufung auf deutsche und US-amerikanische Quellen. Ein früherer US-Beamter sagte demnach, ein Treffen mit Scholz sei nicht notwendig, da dieser "nicht mehr lange Kanzler" sein werde. Die Absage gilt als diplomatische Zurückweisung für Scholz, der sich nach der Bundestagswahl am 23. Februar um eine zweite Amtszeit bemüht.

Ein deutscher Regierungsvertreter bestätigte "Politico", dass es bei der Konferenz in München zu keiner Begegnung zwischen Scholz und Vance kommen werde. Er wies jedoch darauf hin, dass beide bereits am Montag beim Gipfel zur künstlichen Intelligenz in Paris ein Gespräch geführt hätten. Damit relativierte er die Darstellung, dass Vance den Bundeskanzler bewusst meiden würde.