Trump stellt Friedensgipfel im Vatikan in Aussicht

Aktualisiert am 19.05.2025 - 20:01 Uhr

Aktualisiert am 19.05.2025 - 20:01 Uhr Lesedauer: 3 Min.

US-Präsident Donald Trump (l.) und Kremlchef Wladimir Putin haben am Nachmittag telefoniert. (Archivbild) (Quelle: Pavel Bednyakov/AP/Pool via AP/dpa/dpa-bilder)

Am Montag haben US-Präsident Trump und Kremlchef Putin zwei Stunden lang telefoniert. Die Europäer kündigten anschließend neue Sanktionen an.

US-Präsident Donald Trump hat sich nach einem zweistündigen Telefonat mit Kremlchef Wladimir Putin zufrieden geäußert. Die Ukraine und Russland würden "unmittelbar" Gespräche über einen Waffenstillstand und schließlich ein Ende des Kriegs aufnehmen, schrieb Trump am Montagabend auf seiner Plattform Truth Social . Trumps Äußerungen widersprachen allerdings den Angaben des Kremlchefs.

Dieser sagte nach dem Telefonat, dass Moskau bereit sei, mit der Ukraine an einem "Memorandum" über künftige Friedensgespräche zu arbeiten. Eine Waffenruhe sei möglich, wenn das Memorandum ausgearbeitet sei, zitierten verschiedene russische Staatsmedien den Kremlchef.

Europäer kündigen Sanktionen gegen Russland an

Geführt werden könnten die Verhandlungen über eine Feuerpause im Vatikan , schrieb Trump weiter auf Truth Social. Darüber habe er unter anderem auch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj , EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) informiert. "Der Vatikan, vertreten durch den Papst, hat mitgeteilt, großes Interesse an der Ausrichtung der Gespräche zu haben", schrieb Trump weiter. "Möge der Prozess beginnen!"

Regierungssprecher Stefan Kornelius bestätigte in einer Mitteilung, dass Trump die europäischen Partner am Abend über den Inhalt des Telefonats unterrichtet habe. Demnach sei die Frage diskutiert worden, wie es zu einem Waffenstillstand und zu Frieden in der Ukraine kommen könne. Teilnehmer des Gesprächs seien neben Kanzler Merz die Präsidenten Finnlands, Frankreichs und der Ukraine sowie die italienische Ministerpräsidentin und die EU-Kommissionspräsidentin gewesen.