US-Präsident Donald Trump hielt am Dienstagabend (Ortszeit) die erste große Rede seiner zweiten Amtszeit. Er eröffnete den Auftritt mit der Aussage: "Amerika ist zurück" (engl.: "America is back"). Die republikanischen Abgeordneten hatten Trump schon bei seinem Einzug in den Kongress gefeiert, nun riefen sie aus voller Kehle: "USA!, USA !, USA!".

"He has no mandate" ("Er hat kein Mandat"), hatte der 77-jährige Politiker aus Texas in Bezug auf Trump immer wieder gerufen. Der republikanische Senatssprecher Mike Johnson hatte daraufhin den Sicherheitsdienst des Parlaments aufgefordert, den Demokraten aus dem Haus zu entfernen. Green weigerte sich zunächst, seinen Platz zu verlassen. Nachdem die Parlamentsdiener auf den 77-Jährigen eine Weile eingeredet hatten, ging er freiwillig. Dabei machte er mit seinem Gehstock eine weitere Protestgeste.