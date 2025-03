Aktivisten haben den Trump Tower in New York gestürmt. Dabei überrumpelten sie offenbar die Sicherheitskräfte.

Hunderte Aktivisten der Gruppe "Jewish Voice for Peace" haben am Donnerstag den Trump Tower in New York gestürmt und die Freilassung des palästinensischen Studenten und Aktivisten Mahmoud Khalil gefordert. Mehrere Menschen wurden von der Polizei abgeführt, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Nach Angaben der Polizei wurden 98 Menschen unter anderem wegen des Vorwurfs des unerlaubten Betretens festgenommen.