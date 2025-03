Bei der Einreise in die USA wurden zuletzt mehrere Deutsche in Abschiebehaft festgehalten. (Symbolfoto) (Quelle: Nicolas Economou/imago-images-bilder)

In den USA sind mehrere Deutsche in Abschiebehaft gelandet. Das verunsichert offenbar viele bei ihren Reiseplänen.

Nach einzelnen Festnahmen deutscher Staatsbürger bei der Einreise in die USA hat das Auswärtige Amt reagiert. "Vorstrafen in den USA, falsche Angaben zum Aufenthaltszweck oder eine auch nur geringfügige Überschreitung der Aufenthaltsdauer bei Reisen können bei Ein- beziehungsweise Ausreise zu Festnahme, Abschiebehaft und Abschiebung führen", heißt es seit Dienstag auf der Webseite des Ministeriums.

Zuletzt hatte es drei Fälle gegeben, bei denen deutsche Staatsbürger bei der Einreise in die USA in Abschiebehaft gekommen waren. Die Berichte scheinen viele Menschen zu verunsichern, wie eine exklusive Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag von t-online zeigt. Demnach würde die Mehrheit der Befragten aufgrund der Festnahmen nicht an ihren Reiseplänen in die USA festhalten wollen. Demnach würden fast 60 Prozent eine geplante Reise in die USA absagen. 33 Prozent würden dagegen an einer Reise festhalten, 8 Prozent sind unentschieden.