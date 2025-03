Jetzt neu bei t-online: Artikel hören statt lesen! Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Nach ihrer Einreise in die USA sind mehrere deutsche Staatsbürger in Abschiebehaft geraten. Die Betroffenen berichten von harten Bedingungen.

Donald Trump hat die Migrationspolitik der USA deutlich verschärft. Ohne Rücksicht auf Gesetze und Widerspruch von US-Richtern hat seine Regierung zuletzt Menschen aus dem Land abgeschoben. Außerdem kontrollieren Grenzbeamte anscheinend deutlich strenger und versagen zahlreichen Personen die Einreise. Die Fälle zeigen auf, wie Trumps Amerika nun mit Menschen umgehen könnte, die keine US-Staatsbürgerschaft besitzen.

Unter den Betroffenen ist auch Fabian Schmidt. Der 34-jährige Deutsche, der seit 17 Jahren in den USA lebt, wurde nach einem Europabesuch am Flughafen Boston festgenommen. Seit über zwei Wochen sitzt er nun in einer Haftanstalt in Rhode Island. Noch ist unklar, was ihm genau vorgeworfen wird. Es könnte aber um eine jahrealte Ordnungswidrigkeit gehen, sagt seine Mutter. Sie berichtet auch von der brutalen Behandlung ihres Sohnes: Er soll angebrüllt worden sein, habe sich komplett ausziehen müssen und soll per Schlauch mit kaltem Wasser abgespritzt worden sein. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Auswärtiges Amt reagiert auf Verhaftungen

Neben Fabian Schmidt sitzen noch zwei weitere Deutsche in Abschiebehaft. Deshalb hat das Auswärtige Amt seine Reise- und Sicherheitshinweise für die USA überarbeitet. "Vorstrafen in den USA, falsche Angaben zum Aufenthaltszweck oder eine auch nur geringfügige Überschreitung der Aufenthaltsdauer bei Reisen können zur Festnahme, Abschiebehaft und Abschiebung führen", heißt es auf der Webseite des Ministeriums. Ein Sprecher betonte, dass eine ESTA-Genehmigung oder ein Visum nicht automatisch zur Einreise berechtigt. Die Entscheidung liege bei den Grenzbehörden.

Die Bundesregierung steht im Austausch mit anderen europäischen Ländern, um zu prüfen, ob es sich um Einzelfälle handelt oder eine grundsätzliche Verschärfung der US-Einreisepraxis vorliegt. Inzwischen haben auch das Vereinigte Königreich sowie Dänemark und Finnland ihre Reisehinweise aktualisiert.

Die Berichte scheinen viele Menschen zu verunsichern, wie eine exklusive Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag von t-online zeigt. Demnach würde die Mehrheit der Befragten aufgrund der Festnahmen nicht an ihren Reiseplänen in die USA festhalten wollen.

Das wirkt sich derzeit jedoch noch nicht bei den Fluggesellschaften aus, die in die USA fliegen. Lufthansa teilt auf eine Anfrage von t-online mit: "Beim Reiseverhalten lässt sich keine Änderung erkennen." Das könne aber auch daran liegen, "dass bei Lufthansa der Anteil Geschäftsreisender in der Tendenz höher liegt und wir kein Reiseveranstalter sind, der eine explizite Stornierung verlangt", so das Unternehmen.

Auch die Fluggesellschaft Condor sieht bislang keinen Einfluss auf das eigene Geschäft. "Condor ist aktuell weiterhin zufrieden mit der Nachfrage für Flüge in die USA und kann kurzfristige Auswirkungen auf das Buchungsverhalten nicht bestätigen", teilte das Unternehmen auf Anfrage von t-online mit.

Deutscher in Handschellen und Fußfesseln

Ein weiterer Deutscher, der Erfahrungen mit der US-Abschiebehaft machte, ist Lucas Sielaff. Der 25-Jährige aus Sachsen-Anhalt war mit seiner amerikanischen Verlobten von Mexiko in die USA eingereist, als Grenzbeamte ihn anhielten. "Als der Grenzbeamte meinen deutschen Pass sah, wurde er aggressiv", erzählte er dem "Spiegel". Als er auf Englisch erklärte, dass er in Las Vegas "wohne", glaubten die Beamten, er halte sich illegal in den USA auf.