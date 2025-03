Jetzt neu bei t-online: Artikel hören statt lesen! Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Nach mehr als 17 Jahren in den USA wird der Deutsche Fabian Schmidt nach einer Rückreise plötzlich festgenommen. Seither sitzt er in Abschiebehaft – und seine Mutter kämpft gegen Behörden, Hass und die Angst, selbst abgeschoben zu werden.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Wie es dem Deutschen Fabian Schmidt gesundheitlich geht, davon dringt aktuell nur wenig nach draußen. Mit einer Grippe sitzt der 34-Jährige seit gut einer Woche in der Donald W. Wyatt Detention Facility, einer amerikanischen Haftanstalt im Bundesstaat Rhode Island. Nicht zu Hause in New Hampshire, sondern dort im Gefängnis, rund eine Autostunde von Boston, Massachusetts, entfernt, ist er gelandet.

Nach einem Kurztrip nach Europa ist er in Boston am Flughafen an seiner Wiedereinreise in die USA gehindert und dann verhaftet worden. Kalt soll es in dem Gefängnis sein, wärmere Kleidung als die Standard-Sträflingskleidung gibt es für ihn nicht. So berichtet es seine Mutter, die zusammen mit Fabians achtjähriger Tochter, seiner Verlobten und der ganzen Familie um ihn bangt.

Telefonieren darf Fabian Schmidt nach Informationen von t-online nur über das Gefängnistelefon. Mit insgesamt vier Personen, darunter sein Anwalt David Keller und seine Mutter Astrid Senior. Diese Gespräche werden aufgezeichnet. So steht es auch in den Richtlinien des Gefängnis-Handbuches. Wirklich offen reden kann er also nicht. Im Gespräch mit t-online sagt Astrid Senior: "Ich kenne meinen Sohn, und ich kann an seiner Stimme hören, dass gar nichts okay ist."

Doch alles, was ihr Sohn jetzt am Telefon sagt, könnte leicht gegen ihn verwendet werden. Und auch Astrid Senior will und muss jetzt vorsichtig sein. "Ich fühle mich so unfassbar hilflos", sagt sie. Ihr langes, gemeinsames Leben in den USA, ein Traum, scheint plötzlich in Gefahr.

Angst vor neuer US-Willkür

Astrid Senior lebt heute wie ihr Sohn im Bundesstaat New Hampshire. 2007 waren die beiden einst in die USA gezogen. Seit 2008 besitzen sie eine sogenannte Greencard und damit eine legale, dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung. Doch es ist kein Freifahrtschein. Dass sie sich 17 Jahre später in purer Verzweiflung um ihren Sohn an die amerikanische und deutsche Presse wenden würde, an Politiker und Behörden beider Länder, das hätte sie niemals für möglich gehalten. Aber was sich seit mehr als einer Woche in ihrer eigentlich längst selbstverständlich gewordenen amerikanischen Heimat abspielt, gleicht einem Albtraum.

Astrid Senior befürchtet, dass ihr Sohn unter der aktuellen Trump-Regierung und den drastisch verschärften Abschiebemaßnahmen behördlicher Willkür ausgesetzt sein könnte. Schnell galt Fabians Fall darum auch vielen anderen als Beleg dafür, dass unter US-Präsident Donald Trump die Uhren für Ausländer anders gehen – nicht nur für illegale Einwanderer. Manche sprechen inzwischen von einer notwendigen Reisewarnung für Deutsche. Auch die Bundesregierung wirkt alarmiert und tauscht sich mit ihren europäischen Partnern aus. Denn es gibt mehrere ähnliche Fälle. Ob es Einzelfälle sind oder dahinter System steckt, soll geklärt werden.

Was aber steckt hinter dem Fall von Fabian Schmidt?

Mutter spricht von brutaler Behandlung ihres Sohnes