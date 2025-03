Trump-Anhängerin will Kurzhaar-Frisur unter Strafe stellen

25.03.2025

Ein Gesetzesvorschlag im US-Bundesstaat Arkansas sorgt für Aufregung. Er könnte zu willkürlicher Strafverfolgung führen. Und dürfte nicht nur Friseure in Schrecken versetzen.

Ins Visier des Gesetzes könnten all jene geraten, die nicht im Geist des von der Trump-Administration ausgerufenen Credos einer klaren Trennung von männlichen und weiblichen Rollenvorstellungen handeln. Dazu zählen etwa Lehrer, die einen Schüler nicht mit seinem Geburtsnamen, sondern mit einem selbst gewählten Namen ansprechen, Hilfsorganisationen, die Minderjährigen psychologische Betreuung bei dem Thema Geschlechtsidentität anbieten oder sogar Friseure, die Mädchen einen "Tomboy"-Haarschnitt (eine Kurzhaarfrisur) schneiden.

Das bedeutet, wenn Eltern nicht einverstanden sind, dass ihre Tochter mit einem Haarschnitt nach Hause kommt, der üblicherweise für Jungen gedacht ist, könnten sie auf Grundlage des Gesetzes in Zukunft einfach den Friseur verklagen.

Trump-Erlass: "Wiederherstellung der biologischen Wahrheit"

Die Republikanerin Mary Bentley hat die Gesetzesvorlage eingebracht. "Es geht darum, Kinder davor zu schützen, dass sie in eine Gender-Ideologie gedrängt werden. Wir müssen sicherstellen, dass Kinder nicht zu Entscheidungen gezwungen werden, die sie nicht verstehen." Gegen eine "Geschlechtsverwirrung", wie Bentley meint, könne Kindern nur eine Therapie helfen.

Bentley bejubelte im Januar eine der ersten Amtshandlungen Donald Trumps nach dessen Inauguration. Damals hatte Trump einen Präsidialerlass unterzeichnet, der dafür sorgen soll, dass es in den USA künftig nur noch zwei Geschlechter gibt, männlich und weiblich. Der Erlass trägt den Titel: "Verteidigung der Frauen vor dem Extremismus der Gender-Ideologie und Wiederherstellung der biologischen Wahrheit in der Bundesverwaltung".

Trumps Executive Order ist ein wesentlicher Pfeiler seiner rechtsgerichteten, antiliberalen Agenda und gilt als wichtiges Signal an erzkonservative Anhänger und solche aus dem evangelikalen Lager. Der neue Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte zuletzt angekündigt, man wolle nächsten Monat damit beginnen, alle Trans Menschen aus dem US-Militär zu entlassen. Nach Schätzungen der US-Denkfabrik Palm Center könnte die Maßnahme bis zu 15.000 Soldaten betreffen.

Bentley: "Geschlechtswechsel für Kinder extrem schädlich"

Bentley positionierte sich bereits mit zahlreichen Gesetzesinitiativen in ihrem Heimatstaat Arkansas als Abtreibungs- und Transgender-Gegnerin, sie beschreibt sich außerdem als gottesfürchtig. Die neue Gesetzesvorlage namens "Vulnerable Youth Protection Act" sieht hohe Geldstrafen für all jene vor, die dazu beitragen, dass "Kleidung, Pronomen, Frisur und Namen von Kindern nicht mehr ihrem biologischen Geschlecht entsprechen".

"Wir machen hiermit klar, dass ein Geschlechtswechsel für Kinder extrem schädlich ist, und wir wollen das in unserem Staat ändern", sagte Bentley bei einer Anhörung vor dem Repräsentantenhaus von Arkansas. "Wir möchten sicherstellen, dass unsere Kinder dieser Gefahr nicht mehr ausgesetzt sind."

Doch selbst in ausgeprägt konservativen Kreisen stößt das Gesetz auf Ablehnung, wie die Zeitung "Arkansas Times" schreibt. Würde es verabschiedet werden, stünden einer exzessiven Strafverfolgung die Türen offen. Die Chancen für eine Verabschiedung stehen dennoch gut. In beiden Kongresskammern in dem Bundesstaat haben die Republikaner eine deutliche Mehrheit.